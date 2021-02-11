Atlantic Council: Россия медленно аннексирует Белоруссию

В США заявили о том, что Россия «у всех на глазах» медленно аннексирует Белоруссию.

Такое мнение высказал эксперт американского аналитического центра Atlantic Council (Атлантический совет), передает ИноСМИ .

Ярким доказательством этого процесса, уверен Уитмор, являются планы проведения в 2021 году совместных военных учений. Их на текущий год запланировано рекордное количество. И, как считает эксперт, это может использоваться Россией для того, чтобы на территории Белоруссии создать свою постоянную военную базу.





Россия, по мнению западного аналитика, уже продолжительное время пытается добиться того, чтобы Белоруссия стала частью Западного военного округа РФ.

Брайан Уитмор отмечает, что руководство России и Белоруссии идет поэтапно к тому чтобы сформировать «единое авторитарное и антизападное государство». Он напомнил, что ранее Белоруссия поддерживала политику Москвы, но при этом была готова отстаивать свои позиции. Сейчас же, по его мнению, ситуация кардинально изменилась и Минск готов принять условия Кремля.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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