Американцы передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов

Сегодня, 17:00

Александр Зуев

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Американцы передали Грузии 300 гранатометов и пулеметов

Грузинские и американские военные  провели совместные учения на базе Вазиани близ Тбилиси. В ходе учений были протестированы переданные США Грузии гранатометы и пулеметы.

Американское посольство  в Грузии 12 февраля  заявило, что во время учений были использованы  100 гранатометов МК19 и 200 пулеметов М2. Это  оружие является частью помощи,  предназначенной Грузии. Помощь оценена в 18 млн долларов.

Отметим, что в силах обороны Грузии продолжается  модернизация вооружения и экипировки военных. Известно,  что перевооружение грузинской  армии проводится по стандартам НАТО.


Прошлым  летом глава  Минобороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил  о поставках американского оружия. Он также  заявил о поступлении в армию  американских противотанковых комплексов «Джавелин».

Гарибашвили пообещал, что экипировку и современное вооружение по стандартам НАТО получат все боевые подразделения. Военнослужащие Сил специальных операций уже получили многофункциональные тактические штурмовые рюкзаки, бронежилеты,  тактические бронекаски, системы регулировки позвоночника, оружейные пояса бойца специального назначения, патронташи для пистолета Glok 17 и винтовки M4.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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