РФ готовится к противостоянию с Израилем и США в Красном море

Вчера, 23:30

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РФ готовится к противостоянию с Израилем и США в Красном море

Российские военные обозреватели считают, что строительство базы военно-морского флота Россией на территории Судана позволит закрыть Красное море для любого противника. Об этом сообщает «Avia.pro».

Предполагается, что появление военной базы России в Судане – это вызов американским и израильским агрессивным действиям на этой территории. Как известно, база будет построена близ портового города Порт-Судан. Благодаря его особому расположению, военные корабли и подлодки России будут способны сдержать в Красном море любого противника. А установка ЗРК «Бастион» и «Бал» полностью исключит шансы на провал.


Как сообщают неподтвержденные источники, на территории базы российского ВМФ в Судане будут находиться 3 боевых корабля с крылатыми ракетами в арсенале, которые способны наносить удары как по воде, так и по земле. Дистанция их поражения достигает нескольких тысяч километров. А развертывание зенитно-ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» позволит всего за несколько минут расправиться с авианосными ударными группами.

Аналитики считают, что появление российской военной-морской базы в Судане связано с намерениями Москвы ответить Вашингтону и Иерусалиму на их агрессивные действия в данном регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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