Resett: Российскую армию ждет демографический кризис

Сегодня, 08:30

Анна Лисова

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Resett: Российскую армию ждет демографический кризис

Российскую армию ждет демографический кризис, заявляют аналитики норвежского издания Resett. 

Перевод публикации, размещенной на страницах Resett, опубликовал портал ИноСМИ

Авторы статьи отмечают, что армия России в последние годы и совершенствуется. Россия смогла нарастить свою военную мощь, и сейчас на вооружении РФ немало новейших образцов военной техники и оружия. 

Но, тем не менее, из-за демографического кризиса, который был в РФ после распада СССР, вскоре Россия начнет испытывать нехватку кадров. 

Уровень рождаемости в России резко упал в 90-е. В тот период рождаемость была существенно ниже смертности. Сейчас, отмечается на страницах Resett, численность личного состава вооруженных сил России составляет около 900 тыс. человек. Но в будущем может сложиться ситуация, когда поддерживать такую численность не удастся. 

В докладе ООН «Перспективы народонаселения мира» говорится о том, что в в России насчитывалось всего 14,25 миллиона мужчин в возрасте от 20 до 34 лет, а к 2050 году их число, по прогнозам, уменьшится до 12,91 миллиона человек. И если такая динамика действительно станет реальностью, то вряд ли найдется достаточное число призывников. 

При этом «степень милитаризации» будет расти, поскольку вырастет соотношение мужчин призывного возраста к общей численности населения. В России уровень милитаризации составил в 2020 году 6,31%. В США же, к примеру, этот показатель был на уровне 3,86%, во Франции — 3,62%, в Турции — 3,58%. В соседней Украине уровень милитаризации составляет 4,82%, в Румынии – 3,8%, а Польше – 3,16%. 

Как отмечают эксперты, уже сейчас Россия стоит ближе всего к так называемому «потолку милитаризации», и в среднесрочной перспективе нарастить количество военнослужащих РФ будет крайне сложно. 

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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