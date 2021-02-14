Действия ВМС США в Черном море завершились поражением

Сегодня, 10:05

Анна Лисова

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Действия ВМС США в Черном море завершились поражением

Пребывание в Черном море американских кораблей прокомментировали в Крыму. 

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что действия ВМС США в Черном море не могли оставаться без ответа со стороны России. Американские эсминцы, зашедшие в черноморскую акваторию, вооружены крылатыми ракетами, поэтому представляли серьезную угрозу для России. Тем не менее, их миссия завершилась поражением, уверен Бальбек

Российские военные не только не пустили американские корабли к берегам Крыма, но и не дали провести учения в нейтральных водах, вынудив ВМС США переместиться к берегам Украины. Бальбек отметил, что американцам дали понять какие средства будут применяться в случае подобных провокаций. 

РФ располагает системами РЭБ, которые могут применяться против кораблей и авиации противника на значительных расстояниях. К тому же, границу России защищают береговые противоракетные комплексы. Они были наведены на эсминцы ВМС США, о чем их экипажи уведомили российские военные. 

«Пусть потом не скулят про то, что их помехами заглушили, истребитель на перехват отправили, держат на прицеле противокорабельного комплекса. Они только такой ответ и понимают. Разговаривать по-человечески эти джентльмены могут только после удара по зубам», - заявил Руслан Бальбек.

В тоже время, уверены эксперты, вряд ли Вашингтон прекратит устраивать провокации в черноморской акватории. С 2014 года корабли ВМС США заходят в Черное море регулярно.

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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