Загнанная в угол Россия может первой атаковать НАТО

НАТО все ближе подходит к российским рубежам, в связи с чем в РФ снова заговорили об упреждающем и превентивном ударе по НАТО. Дискуссия началась после того, как журнал «Воздушно-космические силы. Теория и практика» разместил статью профессора кафедры Сухопутных войск ВВА доктора военных наук Владилена Стучинского и докторанта, кандидата военных наук Михаила Королькова «Обоснование боевого применения авиации для срыва интегрированного массированного воздушного удара в многосферной операции противника».

Для тех, кто ее не читал и не видел новости о содержании публикации, вкратце перескажем смысл. Российские военные ученые рассказывают, что Запад вследствие стремительного развития высокотехнологичных вооружений подготовил новую концепцию массированного и внезапного боевого применения войск.

По мнению экспертов, речь в ней идет о том, чтобы нанести удар одновременно в пяти сферах - на земле, на море, в воздухе, в космосе и в киберпространстве.

Аналитики из США считают, что этот сценарий «позволит уже в первые часы конфликта нейтрализовать отечественные объекты управления авиационной группировкой, ракетно-ядерных сил, систем ПВО, энергетики, связи, военного и государственного управления, разведки и боевого управления, а также наиболее боеспособные воинские формирования».

По факту, НАТО считает, что может оглушить и ослепить РФ, лишить воли к сопротивлению.

В связи с этим ученые заговорили о том, что Москва может не допустить подобное, если решится на превентивный удар. Причем авторы отмечают, что РФ совершенно необязательно прибегать к ядерному вооружению.

Достаточно обычного вооружения, считают они. У России его достаточно для того, чтобы нанести противнику неприемлемый ущерб «комплексным применением элементов разведывательно-ударной системы группировки войск (сил) на ТВД». В этом контексте вспоминаются «Кинжалы», а также ударные беспилотники, предназначенные для подавления РЛС и борьбы с ЗРК, и средства поражения, построенные на новых физических принципах.

Однако военные аналитики издания «Свободная пресса» такой подход считают неправильным и в корне неверным.

«У нас нет достаточного количества «Кинжалов», чтобы сокрушить все и вся по ту сторону западной границы. Мы сильно отстали от других стран в создании собственных ударных БПЛА», - отмечают они.

В планировании любого упреждающего удара вырисовывается главная проблема. Она заключается в том, чтобы правильно определить, что ситуация на границах России на самом деле уже на грани и враг действительно готовит удар. В случае ошибки при превентивном ударе Москва будет объявлена агрессором.

Издание вспоминает шутку бывшего министра обороны Игоря Родионова в беседе с корреспондентом.

«Не волнуйся. Мы их из-за берез палками перебьем», - сказал тогда он.

Только это будет уже совсем не упреждающий удар...

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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