Стрелков поддержал предложение политика из Германии ввести санкции против друзей Путина

Сегодня, 18:35

Ольга Громова

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Стрелков поддержал предложение политика из Германии ввести санкции против друзей Путина

Бывший министр обороны самопровоглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) на своей странице в социальной сети поддержал призыв главы Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера как можно «больнее надавить на близкую к лидеру России Владимира Путина элиту».

По мнению немецкого политика, дополнительные санкции надо ввести против лиц, которые ответственны за «тюремное заключение Алексея Навального», и, таким образом, лишить их возможности проводить отпуск на собственных виллах на Лазурном берегу. А для их детей будут закрыты после этого частные школы в Европе.

Игорь Стрелков выразил солидарность с Линднером.

«Целиком поддерживаю предложения германского политика», - написал Гиркин на своей странице в ВК.

Экс-глава Минобороны ДНР считает, что действующих санкций недостаточно для «зажравшихся моральных вип-уродов», забывших о национально-государственных интересах.

«Я бы предложил всех их скопом объявить в международный розыск с немедленным арестом всех их счетов», - заявил он.

Стрелков также добавил, что считает правильным немедленный арест и самих «вип-уродов» в случае, если они надумают появиться на территории стран такого милого им «цивилизованного мира».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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