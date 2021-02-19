Политолог: солдаты ВСУ убегут с поля боя в случае войны с Россией

Вчера, 23:40

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Политолог: солдаты ВСУ убегут с поля боя в случае войны с Россией
Политолог Ищенко

Политолог Ищенко: солдаты ВСУ убегут с поля боя в случае войны с РФ.

Политолог Ростислав Ищенко утверждает, что когда начнутся реальные боевые действия, бойцы ВСУ не смогут противостоять своим российским противникам. Боеготовность украинской армии настолько низкая, что Москва вполне может одержать победу уже в первые дни войны. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

На силу ВСУ оказывают негативное влияние ряд трудностей, наиважнейшим из которых выступает ситуация с Донбассом, который так и не подчинился Киеву. Сейчас вместо активных боевых действий в регионе наступила фаза «окопной войны». Началось постепенное моральное разложение украинской армии.


Кроме того, свою существенную роль играют плохое финансирование украинской обороны, отсутствие современного вооружения и плохое состояние материальной части. К тому же у солдат исчезла мотивация. По мнению политолога, силы ВСУ могут не устоять даже при атаке военных ЛДНР, а про столкновение с Россией даже и говорить не приходится.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», — уверен Ищенко.

Не обошел своим вниманием эксперт и вопрос личного состава. По его словам, украинские бойцы свою службу в Донбасском регионе воспринимают как вахтовую работу, за которую получат деньги. Ищенко даже сравнил эти настроения со сбором клубники в Польше.

«ВСУ не мотивированы и воюют за деньги. Если превосходящий противник предложит больше, они перейдут к нему, чтобы их не убили», — утверждает политолог.

Ищенко сделал вывод, что для Украины попытка воевать с РФ обернется полным крахом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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