РФ может спасти США от «позора и войны» в Афганистане. Вашингтон уже несколько лет заявляет о планах вывести войска, но воз, как говорится в известной пословице, и ныне там.

45-ый президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Штаты уйдут из Афганистана, как только стал хозяином Белого дома. Но его предложение не было одобрено Конгрессом, вследствие чего американский военный контингент остался в стране. С приходом к власти Джозефа Байдена ситуация особенно не изменилась. Как видим, и 46-ой президент страны с выводом особо не спешит.

Военные эксперты считают, что у американцев все же есть шанс сохранить лицо при плохой игре. Ведь очевидно, что практически два десятилетия оккупации не принесли США ничего, кроме ненависти самых разных слоев афганского общества.

На фоне наращивания военного контингента талибы могут отойти от договоренностей и решиться на возобновление боевых действий. Но Россия может повлиять на них и убедить, что нынешний отказ от вывода войск стоит воспринимать исключительно как временную меру и у них будет новый срок окончания оккупации.

«То есть Штаты не рвут договор от февраля 2020 года — а просто чуть сдвигают выполнение своих обязательств. Талибы могут пойти на это? Да, но только при одном условии: если начнутся реальные внутриафганские переговоры», - написал Петр Акопов в статье для РИА Новости.

На деле это означает, что Россия как великая держава может стать гарантом для талибов на предмет того, что вывод войск все же состоится.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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