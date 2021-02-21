Украина и Польша станут расходным материалом в случае войны между РФ и НАТО

В случае реального военного противостояния между Россией и НАТО украинцы и поляки могут стать «расходным материалом» — такой прогноз предоставил сербский аналитик Слободан Самарджия. Он прокомментировал учения «Зима-2021», которые продемонстрировали поражение Польши в виртуально смоделированной войне, и указал, что такой же исход ожидал поляков в случае реального противостояния.

Сербский эксперт Слободан Самарджия сообщил, что в ходе учений «Зима-2021» польская армия с самого начала «все сделала не так, как надо». В результате Варшава была окружена противником в смоделированной войне уже через 5 дней — однако данная гипотетическая ситуация, скорее всего, может случиться и в действительности.

«Виртуальное моделирование показало, что Польша не способна справиться с возможным нападением России даже с учетом наличия современного американского оружия», - прокомментировал аналитик.

Слободан Самарджия спрогнозировал, что в случае противостояния России и НАТО Польша также станет «расходным материалом» на пути сражения двух противоборствующих сил. Такая же участь ожидает и Украину — несмотря на то, что она всячески пыталась максимально отдалиться от России и оборвать все с ней связи.

«Нет сомнений в том, что любая попытка НАТО и США силой изменить ситуацию в Украине даст России возможность и шанс привязать к себе, помимо Донбасса на юго-востоке страны и Крыма на Черном море, и некоторые другие украинские территории, прежде всего, близкие к российской границе. Ведь Украина представляет собой большие территории, плодородные почвы и отличные людские ресурсы. От такого лакомого куска не откажется ни Россия, ни США», - добавил сербский аналитик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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