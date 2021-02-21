НАТО перебрасывает корабли и самолеты в Черном море

НАТО по-прежнему наращивает свое военное присутствие в Черноморском регионе. Причем военное руководство объясняет появляющиеся здесь эсминцы, разведывательную и стратегическую авиацию, а также проводимые в этом районе совместные с союзниками учения вынужденными мерами из-за возросшей активности России. По словам военного обозревателя Николая Протопопова, украинцы зачастую помогают западным генералам и адмиралам планировать военные операции, поскольку те ради приближения к НАТО готовы на все. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО «значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря», указав на то, что «после незаконной аннексии Крыма» Россия значительно усилила свое присутствие в этом регионе.

Упомянул он и об учениях с украинцами: «Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море, — отметил на днях Столтенберг. — В том числе состоялись учения с украинскими ВМС».

По словам Протопопова, на этот год НАТО совместно с ВСУ намерены провели несколько учений. Причем Киев в связи с этим подписал закон о допуске в страну иностранных войск. А чтобы еще больше «понравиться» покровителям из НАТО, Украина предложила НАТО использовать небо над Крымом для воздушных операций блока.

«В частности, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет предоставить для транспортировки войск, оборудования и грузов НАТО Симферопольский район полетной информации, в который по классификации Киева входит Херсонская область, Крымский полуостров и центральная часть Черного моря», - утверждает автор.

И добавил, что Украина сейчас имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Обозреватель напомнил, что с 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, НАТО и особенно США значительно усилили свою активность в Черном море и регулярно приближаются своими беспилотниками, кораблями и самолетами военного назначения к российским рубежам.

«Натовцы используют любую возможность, чтобы отправить в Черное море боевые корабли. Эсминцы ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк" и оснащенные элементами противоракетной системы "Иджис", тут постоянные гости. А после керченской провокации ВМСУ американцы заглядывают сюда еще чаще. В 2019-м корабли США восемь раз заходили в Черное море. Экипажи отрабатывали взаимодействие, участвовали в совместных тренировках с украинскими моряками», - отмечает Протопопов.

По его словам, активизировалась и натовская авиация: «Американцы не стесняются в открытую отрабатывать удары по объектам в Крыму».

И всякий раз ВМФ и ВКС России реагируют на чужие корабли или самолеты в регионе и любые попытки незаконно перейти российские воздушные или морские границы жестко.

«С точки зрения оборонительных вооружений Крым сегодня — один из наиболее защищенных регионов страны... Воздушное прикрытие полуострова обеспечивает 31-я дивизия ПВО, вооруженная зенитными ракетными системами С-300 и С-400. Для перехвата нарушителей на аэродромах Джанкой, Бельбек и Гвардейское в постоянной боевой готовности дежурят истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25», - утверждает Протопопов.

К тому же «Черноморский флот в последние несколько лет заметно омолодился. Ежегодно в его состав включают самые современные корабли, подводные лодки и суда обеспечения».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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