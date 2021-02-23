Эксперты Difesa Online: РФ жестко ответила на провокации США в Северной Европе

Как заявили эксперты итальянского издания Difesa Online, Москва не стала терпеть провокации со стороны США в Северной Европе и показала полную готовность закрыть доступ к американским военным объектам в этих регионах.

Поводом стала переброска Пентагоном стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer в Норвегию. Так, 4 военных самолета, базирующиеся на аэродроме Орланд, заступили на постоянное боевое дежурство. Туда же прибыли и порядка 200 военных американской армии. Отмечается, что одним из первых геополитических решений недавно занявшего пост Джо Байдена стало развертывание стратегической авиации поблизости у российских границ на Севере.

В ответ на эти манипуляции два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.

«Сцены холодной войны начинают повторяться — российские стратегические бомбардировщики Ту-160 летают над Баренцевом и Норвежским морями», — отмечают в издании.

Кроме того, Ту-160 пролетели в непосредственной близости от Исландии, где базируется один из важнейших стратегических узлов НАТО.

По мнению итальянских специалистов, таким образом Россия дала понять, что намерена в случае необходимости блокировать доступ американской армии в Северную Европу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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