Ракетный крейсер Северного флота ВМФ РФ приблизился к границе Норвегии

Вчера, 22:50

Александр Зуев

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Ракетный крейсер Северного флота ВМФ РФ приблизился к границе Норвегии

Ракетный крейсер Северного флота ВМФ РФ «Маршал Устинов», проводивший учения со стрельбами, подошел слишком близко к морской границе России и Норвегии в районе Варангер-фьорда в Баренцевом море. Ракетный крейсер пришел из западной части Баренцева моря, помеченной российской стороной как зона поражения российских ракет.

Направляясь в сторону Кольского полуострова, крейсер зашел в Варангер-фьорд, по которому проходит российско-норвежская морская граница. Об этом сообщило издание Barents Observer. Между тем представитель Объединенного штаба ВС Норвегии майор Брюньяр Стурдаль заявил, что это первый такой подход после длительного перерыва. Observe подчеркивает, что приближение корабля к границам совпало с прибытием на норвежскую авиабазу Эрланн американских стратегических бомбардировщиков B-1B, которые будут участвовать в совместных учениях с ВВС стран-союзников.


Отметим, что крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164, вооруженный тяжелыми противокорабельными ракетами «Вулкан», зенитным ракетным комплексом большой дальности С-300Ф «Форт», вошел в состав флота в 1986 году. Несколько лет назад корабль, который является одним из самых современных кораблей флота, прошел модернизацию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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