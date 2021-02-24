Sohu: отказ РФ от противостояния с США приведет к катастрофе

Сегодня, 00:25

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Sohu: отказ РФ от противостояния с США приведет к катастрофе

Эксперты китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали, чем может обернуться отказ России противостоять США. По мнению аналитиков, именно активное противодействие Вашингтону со стороны Москвы уравновешивает геополитическую мировую обстановку — в противном случае, амбиции США «станут ненасытными», передает «ПолитРоссия».

Авторы «Sohu» отметили, что Вашингтон рассматривает Москву в качестве своего главного геополитического противника, причем такая позиция даже прописана в оборонной доктрине США.


«В случае, если Россия по каким-то причинам перестанет противостоять США, то у Вашингтона не будет никакого сдерживающего фактора. Как следствие, диктатура доллара станет тотальной, амбиции Пентагона ненасытными, Вашингтон возьмет под свой контроль все мировые энергетические ресурсы, и мир никогда больше не будет мирным», - заявили китайские эксперты.

Журналисты указали, что для России конфликт с США в некотором плане также является стимулирующим фактором — в том числе и в разработке эффективного орудия.

«Благодаря потенциальной угрозе США Россия создала эффективное средство сдерживания в виде новейшего межконтинентального ракетного комплекса Сармат. Это оружие стало новой головной болью для Пентагона, а для России позволяет охранять уверенность и достойно выдерживать осаду НАТО», - резюмировали журналисты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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