Западные страны предупредили об опасности навигации в Арктике без сопровождения России

Вчера, 23:55

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Западные страны предупредили об опасности навигации в Арктике без сопровождения России

Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил, что совершать навигацию по Северному морскому пути невозможно без сопровождения ледоколов России. Об этом сообщает «Народные новости».

Как известно, давление на Россию со стороны Соединенных Штатов на территории Арктики продолжается. Субмарины противника регулярно проходят под арктическими льдами. Кроме того, Пентагон усиливает присутствие корабельных группировок, планируя в будущем создать военно-морские базы для патрулирования северных границ РФ.


Ненашев напомнил, что согласно морскому праву, безопасность навигации в каком-то секторе обеспечивает государство, владеющее его территорией. В связи с этим ледоколы РФ регулярно патрулируют воды Арктики. Таким образом Москва запрещает каким-либо судам находиться на своей территории без сопровождения, а в случае агрессии она готова ответить жестко и незамедлительно.

«Мы никому не разрешаем ходить на российской арктической территории без сопровождения нашим ледоколом. Такая же 200-мильная океанская зона, принадлежащая России, находится от Мурманска до Чукотки», - уточнил капитан первого ранга запаса.

Ненашев также объяснил, что западные страны попросту не имеют ледокольного флота, потому самостоятельно передвигаться по Северному морскому пути у них нет возможности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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