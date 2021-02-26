Sohu: российские ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут

Сегодня, 17:35

Александр Зуев

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Sohu: российские ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут

Российские ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» способны уничтожить США в течение десяти минут. Об этом говорится в публикации китайского агентства «Sohu». Китайские обозреватели рассказали о том, что американцы против российского стратегического арсенала бессильны.

В НАТО считают Россию главным противником и с опаской наблюдают за тем, как Москва наращивает свои военные возможности. Западные страны трудятся над тем, чтобы подорвать российскую мощь, однако эти старания напрасны. Китайские обозреватели отмечают, что сдержать Россию, обладающую огромным стратегическим потенциалом, невозможно. Российские ракеты позволяют войскам получить преимущество над противникам. Более того, российское вооружение может стереть США с лица земли. А Вашингтон остался без средств противодействия Москве. В случае войны США с их устаревшим вооружением не смогут противостоять России.

Авторы публикации отмечают, что Пентагону нужно начать модернизацию своего ядерного арсенала. В противном случае США рискуют оказаться в безвыходном положении.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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