Украина перебросила к границе с Крымом ракетные комплексы «Точка-У»

Сегодня, 08:50

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Украина перебросила к границе с Крымом ракетные комплексы «Точка-У»

В последнее время власти Украины стали накапливать свои вооружения рядом с крымскими границами, которые украинцы называют «аннексированной территорией». А теперь ряд источников сообщил о том, что 26 февраля вооруженные силы Украины перебросили на юг оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У», тем самым подведя их довольно близко к Крымскому полуострову. 

Так, в Сеть проникли кадры, сделанные в Херсонской области. На видео отчетливо видно, как ракетные комплексы «Точка-У» транспортируют в сторону Крыма. Как сообщает российский Telegram-канала «Военный обозреватель», ОТРК были замечены примерно в 30 километрах от населенного пункта Новоалексеевка. Также на предоставленных снимках видны военный грузовик, полицейский автомобиль и 2 комплекса «Точка-У».


Отметим, что ранее оборонное ведомство Украины сообщило о проведении военных учений десанта с высадкой в «зоне боевых действий» в феврале текущего года. В процессе украинские военные оказывали подразделениям вооруженных сил огневую поддержку, после чего были успешно эвакуированы.

В Минобороны Украины сообщили, что учения проводились с применением зенитных установок 23-миллиметрового калибра. Однако использование ракетных комплексов «Точка-У» в данных маневрах не осуществлялось.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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