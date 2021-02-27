Эксперт Баранец заявил о риске войны России и США из-за американских полетов у границ Крыма

Сегодня, 15:15

Анна Лисова

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Эксперт Баранец заявил о риске войны России и США из-за американских полетов у границ Крыма

Риск вооруженного конфликта России и США увеличивается с каждым полетом у границ Крыма американской авиации. 

По мнению обозревателя «КП» Виктора Баранца, очередная такая провокация может спровоцировать вооруженный конфликт, пишет портал «Экономика сегодня». 

Еще в 2014 году Крым был присоединен к России, но Киев этого не признает и пытается с помощью Запада вернуть полуостров под свой контроль. Недавно Украина сообщила, что дает разрешение американским военным летать над Крымом. Тем не менее прозвучала оговорка, что к полуострову не следует приближаться менее чем на 12 миль. 

По словам Баранца, если американцы воспользуются этим приглашением Киева, то их боевую авиацию могут уничтожить российские военные. 

К тому же Запад, ссылаясь на поддержку Украины в вопросе по Крыму, отправляет свои военные корабли в Черное море. И прибытие туда французских военных кораблей стало очередной демонстрацией растущей активности Запада вокруг Крыма. 

Стоит отметить, что Украина нагнетает обстановку не только вокруг Крыма. Так, в последнее время с Донбасса все чаще поступают сообщения об усилении обстрелов со стороны ВСУ. Но, уверен Баранец, если Киев решится на масштабное наступление, Россия будет вынуждена поддержать самопровозглашенные республики, встав на защиту мирного населения. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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