Политолог: страны НАТО готовы к войне за Прибалтику с Россией

Политолог, эксперт по российско-прибалтийским отношениям Александр Носович предположил, что России может столкнуться в военном противостоянии с Западом в случае обострения ситуации в Прибалтике. Эксперт считает, что США окажут военную поддержку Латвии, Литве или Эстонии, если она понадобится им, чтобы противодействовать России. В Прибалтике используют в своих целях возможное российское «вторжение», заявил Носович. В пользу своих выводов эксперт привел факт того, что дисциплина НАТО предполагает участие в военных действий стран, входящих в альянс, в случае агрессии в отношении одной из них. Такую ситуацию эксперт назвал беспроигрышной.





Как стало известно, страны НАТО готовятся провести масштабные военные учения у границ России, пишет https://www.kp.ru/daily/27245.5/4373665/ .

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Джон Россомандо рассказал о том, что произойдет в случае военного конфликта с Россией в Европе. Журналист считает, что группировка российских войск даст отпор войскам НАТО в Прибалтике, если, конечно, Вашингтон не увеличит присутствие своих военных в этом регионе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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