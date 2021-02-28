В США считают, что РФ создает противоядие от высокоточного оружия Пентагона

Сегодня, 19:15

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В США считают, что РФ создает противоядие от высокоточного оружия Пентагона

В США считают, что Россия создает противоядие от высокоточного оружия Пентагона.

Военные аналитики американского издания Communal News оценили успехи России в разработке систем радиолокационной борьбы. И пришли к выводу, что российские специалисты сейчас заняты разработкой «противоядия» от высокоточного оружия США. По мнению американских экспертов, подобная технология на сегодняшний день уникальна и имеется только у России. Об этом сообщает издание ПолитРоссия.

Когда развалился СССР, ВС России уступили первое место американским. США в военном вопросе оказались впереди везде. Однако с приходом к власти Владимира Путина оборонный сектор РФ стал неуклонно подниматься. Сейчас Россия является мировым лидером по технологии создания гиперзвукового оружия.


Сегодня по поручению Кремля российские эксперты создают «противоядие» от высокоточного оружия. По словам главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, с 2015 года Москва применяет новейшие системы постановки помех наземного, воздушного и морского базирования. В Communal News обратили внимание, что за последние 5 лет в РФ появились 19 новых моделей РЭБ, причем некоторые включают модифицированные самолеты и вертолеты, которые могут глушить сигналы в воздухе.

В минувшую пятницу на заседании Министерства обороны РФ обсуждался вопрос новой технологии и ее способность вмешиваться в работу западных систем управления.

На сегодняшний день на вооружении России имеются более 1000 единиц станций РЭБ, прошедших успешные испытания в Сирии. С такой технологией у России явное преимущество перед Западом, а потому НАТО внимательно следит за российскими системами. И американские авторы предположили, что гонка средств радиоэлектронной борьбы между США и Россией будет продолжаться с новой силой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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