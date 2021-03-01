Политолог: США могут толкнуть Украину на войну с РФ

Российский политолог Владимир Корнилов высказал свои предположения по поводу отношений между Россией и Украиной. По его мнению, Вашингтон может подтолкнуть Киев к войне с Москвой.

Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что отстаивание территориальной целостности Украины остается одним из главных вопросов как для Европы, так и для Соединенных Штатов. Однако политолог уверен, что в своих действиях Вашингтон опирается лишь на собственные интересы.

Все потому, что поддержка интересов Украины может предотвратить запуск российского газопровода «Северный Поток-2». Так как появление сжиженного газа США в Европе снизит транзит российского газа через Украину.

При этом, по словам Корнилова, украинские власти искренне считают, что Вашингтон поддерживает страну и всячески благодарят его за это, тогда как он гробит транзитные возможности страны.

На вопрос о том, на какие именно действия американские власти попытаются подтолкнуть Украину, политолог выделил реформу судебной системы, так как благодаря ей посольство США сможет максимально контролировать судебную систему Киева.

«Если же вы хотите узнать, может ли Вашингтон толкнуть Украину на полномасштабную войну с Россией, то этого исключать не стоит. Хотя, конечно, Европа, скорее всего, будет против этой затеи. Но к этому все же нужно быть готовыми», - заключил Корнилов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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