Американский морской офицер рассказал об угрозе Северного флота РФ для НАТО

Американский морской офицер Кристофер Ботт считает, что США должны задуматься над тем, что Северный флот России становится все более боеспособным, а значит, он представляет опасность. Высказывание американского военного опубликовал портал RealClearDefense. Как отмечает Ботт, Северный флот РФ, который некогда был парком ржавых кораблей советского образца, к этому времени полностью преобразился. Сегодня Северный флот представляет собой реальную морскую силу России, которая становится все более напористой, предупреждает Ботт.

США и их союзники по НАТО могут утратить возможность создать и удержать стратегическое преимущество на Крайнем Севере и в Арктике. Северный флот превратился в грозную силу, которая не только защищает интересы России у северной границы, но и играет важную роль в ядерном сдерживании, а также может выполнять наступательные операции, подчеркивает военный эксперт. В этой связи Ботт предлагает расширить совместные разведывательные миссии стран-участниц НАТО с помощью патрульных самолетов и стационарных систем наблюдения. Он считает, что это нужно для поддержания осведомленности о намерениях российских военных. По его мнению, следует изучить российскую военно-стратегическую мысль, чтобы морские офицеры США могли понимать, как их потенциальные противники намерены действовать в боевых условиях.

Ботт считает, что нужно расширить арктическую стратегию США и повысить интенсивность проведения наземных операций в регионе. Северный флот – это боеспособная сила, которая будет продолжать совершенствоваться, отмечает эксперт. Он также добавляет, что с этой силой могут столкнуться страны альянса во время российского шага, который будет идти вразрез с интересами Запада.

Также эксперт сообщил, что с 1 января 2021 года Северный флот РФ получил статус военного округа. Ботт назвал беспрецедентным возведение структуры ВМФ в ранг стратегически важной географической административной единицы вооруженных сил страны. Но этот шаг объясняется интересом Владимира Путина к Арктическому региону. Ботт указывает, что российский лидер всегда придавал большое значение модернизации ВМФ, считая это важной задачей по возвращении России статуса великой военной державы.

Москва акцентировала внимание на расширении возможностей подводного флота. Американский офицер напоминает, что прошлым летом в состав ВМФ России был принят «Князь Владимир», первый ракетоносец усовершенствованного проекта «Борей-А». Ожидается, что у России появится субмарина «Казань» проекта «Ясень-М», которую оснастят новой гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон». В 2019 году в Северодвинске была пущена на воду подводная лодка «Белгород», которая станет первым штатным носителем ядерной роботизированной торпеды «Посейдон».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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