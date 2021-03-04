Политолог: США не откажутся от тактики маленьких победоносных войн

Сегодня, 12:05

Ольга Громова

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Политолог: США не откажутся от тактики маленьких победоносных войн

Политолог Андрей Коробков считает, что США с приходом нового президента Джо Байдена не откажутся от тактики «маленьких победоносных войн», хотя команда главы Белого дома и уверяла в обратном. Об этом он заявил в интервью изданию «Взгляд».

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее в среду сообщил, что Вашингтон хочет отойти от тактики свержения авторитарных режимов за счет военных интервенций. Коробков уверен, что это популистское заявление.

Члены команды нового американского президента - адепты школы либерального интервенционизма, суть которого в насильственном «экспорте демократии». Этот подход не новый, и его придерживались почти все президенты США, кроме предшественника Байдена.


«Клинтон, Буш, Обама считали, что надо менять те режимы, которые нарушают базовые права человека, угрожают США, а на их месте ставить те режимы, которые отвечают ожиданиям Вашингтона и его западных партнеров», - прокомментировал собеседник издания.

Недавно Штаты атаковали объекты шиитской милиции в Сирии, и этот факт может служить подтверждением воинственного настроя руководства страны.

«Классическая тактика маленькой победоносной войны: внешнеполитический успех поднимает престиж президента США и отвлекает внимание американской публики от внутренних трудностей», - пояснил Коробков.

Политолог в этой связи допускает обострение ситуации на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, а также на постсоветском пространстве. Он не исключает, что проявляться эта тактика будет и в скрытой форме.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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