По словам военного обозревателя Андрея Коца, в Киеве усиленно готовятся поставить точку в донбасском вопросе силой. Сейчас в регионе наблюдаются усиление ВСУ свежими войсками, учащение обстрелов прифронтовых зон. К тому же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов. В самих самопровозглашенных республиках уверены в скором масштабном наступлении со стороны Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

С февраля 2015 года после нескольких громких поражений украинское правительство не рисковало атаковать донбасский регион. Однако буквально с 1 марта ситуация существенно изменилась: реалии говорят, что украинская армия готовит наступление.

«Кроме обострения боевой обстановки и увеличения количества обстрелов со стороны ВСУ, постоянно поступают данные о наращивании сил и средств противником. Как правило, ротационные мероприятия и связанные с ними перемещения военной техники проходят в светлое время суток и не скрываются. Сейчас же противник пытается стягивать силы тайно, ночами. За последние три ночи только через Константиновку прошло шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы газосмазочных материалов и боеприпасов. Даже закупки топлива в Белоруссии увеличились в разы за последние три месяца», - рассказал об обстановке официальный представитель ДНР Даниил Безсонов.

По словам обозревателя, есть несколько косвенных доказательств готовящегося со стороны Украины наступления. Сюда можно отнести и заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака об учебной отработке наступательных действий в урбанизированной местности, и законопроект, который почти приняла Верховная Рада. Согласно ему, резервисты с боевым опытом будут призываться в ВСУ в течение суток. Кроме того, есть и высказывание представителя трехсторонней контактной группы от Киева о том, что Украина не будет исполнять Минские соглашения, и закрытие Зеленским нескольких оппозиционных телеканалов.

Когда Украина решится на полноценное наступление, сказать пока трудно. Как отмечают специалисты, несколько ближайших месяцев не будут этому благоприятствовать: в регионе ожидается сильная распутица. При такой погоде становится проблематичным передвижение как войск, так и снабжения. Ряд экспертов дату наступления ставит на начало мая.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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