Франция поставит Украине партию гранатометов APILAS

Франция поставит Украине новую партию оружия. Речь идет о ручных противотанковых гранатометах. Они поступят на вооружение ВСУ сразу после того, как на Украине их протестируют. Об этом сообщает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.

По его сведениям, еще в феврале Киев и Париж договорились о поставках 60 гранатометов APILAS в подразделения сил специальных операций. Предполагается, что в течение двух месяцев подряд они будут тестировать эту партию оружия.

Осадчий отметил, что испытывать французское оружие украинские военнослужащие должны в учебных центрах и на полигонах.

Он предполагает, что в будущем гранатометы будут применяться силами спецопераций для совершения диверсий на востоке.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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