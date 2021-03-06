NI: США хотели уничтожить Москву с помощью ядерного беспилотника

Сегодня, 14:55

Анна Лисова

0

Image 16+
NI: США хотели уничтожить Москву с помощью ядерного беспилотника

О планах США применить для уничтожения Москвы ядерное оружие рассказал обозреватель The National Interest Питер Сучиу. 

Противостоянию США и России уже не один десяток лет. Американцы в период существования СССР разработали не один план уничтожения этой страны. И об одном из таких планов сообщил Сучиу. 

Он отметил, что во время холодной войны у Вашингтона был план проведения уникальной военной операции, целью которой был быстрый ракетный удар по крупным городам и важным объектам Советского Союза.  Существовал даже план, в рамках которого США намеревались нанести удар сразу по 1100 объектам. Для этого планировалось использовать стратегические межконтинентальные ракеты с ядерным зарядом.


Чтобы максимально быстро доставить к заданной цели боеголовку, планировалось использовать крылатые ракеты класса «земля-земля» SM-64 Navaho. Сучиу отмечает, что такая ракета может лететь на высоте в 20 тыс. метров, развивая скорость в 3 Маха. Именно эти ракеты Пентагон считал поначалу наиболее подходящими для уничтожения Москвы и Ленинграда. 

В 1953 году в США создали ракету Х-10. Это, по сути, беспилотник, который имеет ряд характеристик таких же, как и реактивный самолет. Он нес на борту специальный ядерный заряд, которые автоматически подрывался при приближении к цели.

Эту программу развивали до ноября 1956 года, но из-за неудачных запусков ее свернули. Позднее вместо нее была запущена программа по созданию баллистической ракеты «Атлас», которую американцы посчитали более перспективной. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Франция поставит Украине партию гранатометов APILAS

Сегодня, 11:00

В Киеве усиленно готовятся поставить точку в донбасском вопросе силой

Вчера, 17:20

Политолог: США не откажутся от тактики маленьких победоносных войн

4-03-2021, 12:05

Фрегат России и эсминец США развели в порту Судана на километр друг от друга

4-03-2021, 00:50

Игорь Стрелков описал сценарий нападения Украины на Крым

3-03-2021, 13:40

Американский морской офицер рассказал об угрозе Северного флота РФ для НАТО

1-03-2021, 20:35

Политолог: США могут толкнуть Украину на войну с РФ

1-03-2021, 08:40

В США считают, что РФ создает противоядие от высокоточного оружия Пентагона

28-02-2021, 19:15

Эксперт Баранец заявил о риске войны России и США из-за американских полетов у границ Крыма

27-02-2021, 15:15

Политолог: страны НАТО готовы к войне за Прибалтику с Россией

27-02-2021, 15:10

Украина перебросила к границе с Крымом ракетные комплексы «Точка-У»

27-02-2021, 08:50

Sohu: российские ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут

26-02-2021, 17:35

Западные страны предупредили об опасности навигации в Арктике без сопровождения России

24-02-2021, 23:55

Sohu: отказ РФ от противостояния с США приведет к катастрофе

24-02-2021, 00:25

Ракетный крейсер Северного флота ВМФ РФ приблизился к границе Норвегии

23-02-2021, 22:50

Эксперты Difesa Online: РФ жестко ответила на провокации США в Северной Европе

23-02-2021, 01:30

НАТО перебрасывает корабли и самолеты в Черном море

21-02-2021, 10:15

Украина и Польша станут расходным материалом в случае войны между РФ и НАТО

21-02-2021, 00:35

Россия может помочь США избежать войны и позора в Афганистане

20-02-2021, 16:55

Политолог: солдаты ВСУ убегут с поля боя в случае войны с Россией

19-02-2021, 23:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров