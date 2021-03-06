NI: США хотели уничтожить Москву с помощью ядерного беспилотника

О планах США применить для уничтожения Москвы ядерное оружие рассказал обозреватель The National Interest Питер Сучиу.

Противостоянию США и России уже не один десяток лет. Американцы в период существования СССР разработали не один план уничтожения этой страны. И об одном из таких планов сообщил Сучиу.

Он отметил, что во время холодной войны у Вашингтона был план проведения уникальной военной операции, целью которой был быстрый ракетный удар по крупным городам и важным объектам Советского Союза. Существовал даже план, в рамках которого США намеревались нанести удар сразу по 1100 объектам. Для этого планировалось использовать стратегические межконтинентальные ракеты с ядерным зарядом.

Чтобы максимально быстро доставить к заданной цели боеголовку, планировалось использовать крылатые ракеты класса «земля-земля» SM-64 Navaho. Сучиу отмечает, что такая ракета может лететь на высоте в 20 тыс. метров, развивая скорость в 3 Маха. Именно эти ракеты Пентагон считал поначалу наиболее подходящими для уничтожения Москвы и Ленинграда.

В 1953 году в США создали ракету Х-10. Это, по сути, беспилотник, который имеет ряд характеристик таких же, как и реактивный самолет. Он нес на борту специальный ядерный заряд, которые автоматически подрывался при приближении к цели.

Эту программу развивали до ноября 1956 года, но из-за неудачных запусков ее свернули. Позднее вместо нее была запущена программа по созданию баллистической ракеты «Атлас», которую американцы посчитали более перспективной.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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