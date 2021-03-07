Китайские эксперты Sohu рассказали о трех предупреждающих знаках России для США и Японии

Молча терпеть американское давление Россия больше не намерена. Такому решению Москвы очень поспособствовали недавно введенные санкции от США. Своей внешней политикой Россия также ясно дает понять, что всегда будет сильным государством. По словам авторов Sohu, в последнее время все ярче проявляется еще один верный союзник США в антироссийской политике - Япония.





«Кремль приказал российским войскам оперативно реагировать на агрессивные шаги НАТО на западных границах. Похоже, действия Североатлантического альянса, возглавляемого США, всерьез рассердили Путина», – сообщили в Sohu.

Несмотря ни на что, Москва старается действовать эффективно. По мнению издания, Соединенным Штатам и их союзникам Москва посылает предупреждающие знаки. Их три: учебные маневры военных российских кораблей в Тихоокеанском регионе предупреждают Японию о том, что Москва наблюдает и за ее действиями. «Воздушным» знаком для американских ВВС являются российские самолеты ВКС, которые не позволяют авиации США и НАТО свободно перемещаться поблизости от рубежей России. Но наиболее грозным сигналом китайские авторы посчитали успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» - нового и очень опасного оружия, способного достать врага в любом месте Земли.

«Таким образом, Москва показывает, что любой член НАТО может оказаться под ударом», – заключили обозреватели Sohu.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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