Глава ДНР Пушилин предсказал действия России при силовом захвате Донбасса

Сегодня, 00:15

Александр Зуев

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Глава ДНР Пушилин предсказал действия России при силовом захвате Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин дал интервью изданию Украина.ру и рассказал о том, как будет действовать Россия, если ВСУ решатся на силовую операцию на Донбассе.

«Будет действовать так же, как до этого, — дипломатическим путем останавливать кровопролитие», — заявил Пушилин. 

Он также сказал, что с 2014 года на Донбассе сформировались крепкие, боеспособные вооруженные силы, которые могут удержать натиск и выйти на те границы, которые прописаны Конституцией. В этой связи нет необходимости России вмешиваться в конфликт. Пушилин отметил, что именно поэтому украинская армия до сих пор не перешла в наступление, предпочитая совершать обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. При этом политик уверен, что киевские власти  готовятся к полномасштабной войне. К линии фронта стягиваются иностранные советники и диверсионные формирования.


Пушилин отметил, что, по сути, Киев уже вышел из Минских соглашений, но официально признать этого не хочет, поэтому продолжает провокации, в том числе и на дипломатическом фронте.

Желание Украины вступить в НАТО, а также поставка натовского вооружения Киеву, указывают на то, что Киев ведет себя, как колония.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нападения Украины на Донбасс стоит ожидать в мае текущего года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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