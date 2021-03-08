Sohu: США планируют использовать Норвегию как плацдарм для нападения на Россию

Аналитики китайского издания Sohu сообщили о планах США по нанесению удара по России. Журналисты упоминают, что Норвегия стала новой горячей точкой, так как туда прибыли бомбардировщики В-1В США для провокации России. Эксперты уверены, что боевые самолеты нацелены на Москву. Они убеждены, что переброска в Норвегию бомбардировщиков является лишь небольшим шагом на пути осуществления планов НАТО на милитаризацию региона.



Аналитики издания поясняют, что Норвегия и Россия имеют общую границу и по суше, и по морю. Это означает, что Норвегия - это неплохой плацдарм для сдерживания российских военных в Арктике. По этой причине размещение американских самолетов стало частью глобального плана по милитаризации района.

Издание Sohu сообщает, что недавно Вашингтон и Осло заключили договор о расширении Корпуса морской пехоты США в Норвегии. Американцы имеют эскадрилью патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon на норвежской базе, а в 25 км от границы с Россией возводится радиолокационная станция дальнего обслуживания ракет.

Аналитики делают вывод: Вашингтон использует Норвегию в качестве опорного пункта в реализации плана нападения на Россию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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