Sohu: США планируют использовать Норвегию как плацдарм для нападения на Россию

Сегодня, 18:00

Александр Зуев

0

Image 16+
Sohu: США планируют использовать Норвегию как плацдарм для нападения на Россию

Аналитики китайского издания Sohu сообщили о планах США по нанесению удара по России. Журналисты упоминают, что Норвегия стала новой горячей точкой, так как туда прибыли бомбардировщики В-1В США для провокации России. Эксперты уверены, что боевые самолеты нацелены на Москву. Они убеждены, что переброска в Норвегию бомбардировщиков является лишь небольшим шагом на пути  осуществления планов НАТО на милитаризацию региона.


Аналитики издания  поясняют, что Норвегия и Россия имеют общую границу и по суше, и по морю. Это означает, что Норвегия -  это неплохой плацдарм для сдерживания российских военных в Арктике. По этой причине размещение американских самолетов стало частью глобального плана по милитаризации района.

Издание Sohu сообщает, что недавно Вашингтон и Осло заключили договор о расширении Корпуса морской пехоты США в Норвегии. Американцы имеют эскадрилью патрульных самолетов Boeing P-8 Poseidon на норвежской базе, а в 25 км от границы с Россией возводится радиолокационная станция дальнего обслуживания ракет.

Аналитики делают вывод:  Вашингтон использует Норвегию в качестве опорного пункта в реализации плана нападения на Россию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: США планируют использовать Норвегию как плацдарм для нападения на Россию

Сегодня, 18:00

Глава ДНР Пушилин предсказал действия России при силовом захвате Донбасса

Сегодня, 00:15

Китайские эксперты Sohu рассказали о трех предупреждающих знаках России для США и Японии

Вчера, 14:40

NI: США хотели уничтожить Москву с помощью ядерного беспилотника

6-03-2021, 14:55

Франция поставит Украине партию гранатометов APILAS

6-03-2021, 11:00

В Киеве усиленно готовятся поставить точку в донбасском вопросе силой

5-03-2021, 17:20

Политолог: США не откажутся от тактики маленьких победоносных войн

4-03-2021, 12:05

Фрегат России и эсминец США развели в порту Судана на километр друг от друга

4-03-2021, 00:50

Игорь Стрелков описал сценарий нападения Украины на Крым

3-03-2021, 13:40

Американский морской офицер рассказал об угрозе Северного флота РФ для НАТО

1-03-2021, 20:35

Политолог: США могут толкнуть Украину на войну с РФ

1-03-2021, 08:40

В США считают, что РФ создает противоядие от высокоточного оружия Пентагона

28-02-2021, 19:15

Эксперт Баранец заявил о риске войны России и США из-за американских полетов у границ Крыма

27-02-2021, 15:15

Политолог: страны НАТО готовы к войне за Прибалтику с Россией

27-02-2021, 15:10

Украина перебросила к границе с Крымом ракетные комплексы «Точка-У»

27-02-2021, 08:50

Sohu: российские ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут

26-02-2021, 17:35

Западные страны предупредили об опасности навигации в Арктике без сопровождения России

24-02-2021, 23:55

Sohu: отказ РФ от противостояния с США приведет к катастрофе

24-02-2021, 00:25

Ракетный крейсер Северного флота ВМФ РФ приблизился к границе Норвегии

23-02-2021, 22:50

Эксперты Difesa Online: РФ жестко ответила на провокации США в Северной Европе

23-02-2021, 01:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров