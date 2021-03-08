Маломуж: РФ готовит плацдарм в Белоруссии для вторжения в Украину

Вчера, 23:00

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Маломуж: РФ готовит плацдарм в Белоруссии для вторжения в Украину

Экс-глава СВР Украины Николай Маломуж заявил, что Россия готовит плацдарм в Белоруссии для вероятного «вторжения».

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Николай Маломуж уверен: Россия намерена на территории Белоруссии подготовить плацдарм для вторжения в Украину в перспективе. При этом украинский политик опирался на сведения от эстонской разведки. Об этом сообщает сетевое издание «Репортер».


По его словам, в упоминаемых документах обрисовывается ряд шагом, которые Москва собирается предпринять в ходе подготовки специального плацдарма в Белоруссии. Украина и страны Прибалтики - возможные цели для атаки с такой площадки.

Информацию из Таллина Маломуж считает одним из наиболее вероятных сценариев развития событий, имея ввиду, что Россия действительно собирается сделать соседнюю страну собственным военным плацдармом.

Украинские политические деятели и эксперты каждый раз обвиняют Москву во враждебных намерениях, которые Россия с такой же регулярностью отвергает.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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