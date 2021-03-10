Эксперты: Украина будет уничтожена, если начнет наступление на Донбасс и Крым

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

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Эксперты: Украина будет уничтожена, если начнет наступление на Донбасс и Крым

Украина будет уничтожена, если начнет наступление на Донбасс и Крым. 

О подготовке наступления ВСУ эксперты заговорили после того, как стали появляться в Сети видео и фото военной техники, перебрасываемой в Донбасс. 

Видео грузовых платформ поезда, на которых размещены бронемашины и боевые тягачи, опубликовала и блогер Валерия Петрусевич. Она добавила, что это видео было снято в поселке Новоалексеевка Херсонской области. 

Об усилении украинских позиций на линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР заявили недавно и в Донецке. Там утверждают, что Киев начал активную подготовку к наступлению на Донбасс. 

По мнению экспертов, если Киев решится на масштабное наступление в Донбассе или Крыму, то Россия будет готова к жесткому ответу. Как ранее заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в случае любого посягательства на территорию РФ, агрессор получит исчерпывающий ответ всей мощью российских вооружённых сил РФ, не исключая Стратегические ядерные силы.

А это, уверены эксперты, попросту поставит точку на существовании Украины. 

Несмотря на то, что Украина получила новое вооружение, этого будет недостаточно для того, чтобы вести войну против России. Москва же, о чем не раз говорили в Кремле, не оставит без защиты россиян, проживающих в Донбассе. Поэтому ВСУ не удастся захватить Донбасс, уверены аналитики. 

В частности, телеграм-канал «Primakov» пишет о том, что наступление на Донбасс для ВСУ закончится новыми котлами и потерей важных инфраструктурных объектов, в том числе аэропортов, железнодорожных узлов, электростанций и т.п.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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