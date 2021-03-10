Военный эксперт предсказал атаку турецких «Байрактаров» на Донбасс

Сегодня, 20:10

Александр Зуев

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Военный эксперт предсказал атаку турецких «Байрактаров» на Донбасс

Военный обозреватель Игорь Коротченко рассказал, как Украина планирует подавить сопротивление на Донбассе с помощью ударных беспилотников «Байрактар». Как отметил эксперт, в последние месяцы украинские военные усиливают свои позиции, изучают опыт боевых действий в Карабахе. Особенно украинский Генштаб интересуется опытом применения ударных дронов. Разведданные данные указывают на то, что обе стороны конфликта готовятся к возобновлению военных действий. Сегодня ежедневные артобстрелы стали нормой.


Коротченко полагает, что Киев планирует закупать у Анкары беспилотники «Байрактар», а в дальнейшем наладить выпуск этих аппаратов в Украине. Эксперт считает, что украинские военные, обученные в качестве операторов БПЛА, будут применять дроны в случае новых сражений на Донбассе, пишет РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что армия готовится к штурмовым операциям в городских условиях. На комбата Народной милиции ДНР 15 февраля было совершено покушение, а 3 марта сотрудника МВД ДНР пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ. Как отметил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, Киев держит курс на эскалацию конфликта. Он назвал обстановку на линии соприкосновения крайне сложной.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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