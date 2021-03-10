Эксперт: ВСУ попытаются взять под свой контроль отдельные населенные пункты Донбасса

Политолог Андрей Золотарев считает, что Киев планирует провести локальную наступательную операцию, которая преследует цель захватить лишь части территорий самопровозглашенных республик Донбасса. Потом этот успех Украина использует для достижения условий, которые позволяют пересмотреть пункты Минских соглашений.

Эксперт аргументировал свое предположение тем фактом, что подразделения ВСУ не располагают возможностями для проведения широкомасштабной наступательной операции по всей линии соприкосновения с ЛДНР. Поэтому Киев решил реализовать сценарий, при котором ВСУ попытаются взять под свой контроль отдельные населенные пункты Донбасса. Украинские власти попытаются откусить кусок территории, захватив часть Горловки. Тогда Украина сможет зайти на переговоры с лучших позиций и реализовать идею о том, чтобы переписать «Минск-2» на более приемлемых условиях, считает Золотарев.

Таким образом, Украина прибегнет к плану «Б». Киев может использовать мощный ударный кулак для успеха. Золотарев уверен, что именно реализация плана «Б» является одной из целей обострения конфликта в Донбассе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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