Политолог: рядом с Россией может образоваться «второй Донбасс»

Сегодня, 00:40

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Политолог: рядом с Россией может образоваться «второй Донбасс»

Российский политолог Сергей Карнаухов рассказал о своих прогнозах касательно судьбы ДНР и ЛНР. 

Так, сегодня существует реальная угроза наступления вооруженных сил Украина против Донецкой и Луганской народных республик. Это сейчас обсуждает большинство политиков, военных экспертов и аналитиков.

Некоторые же эксперты утверждают, что в случае атаки со стороны ВСУ, рядом с Россией может образоваться «второй Донбасс», а точнее, появится реальная угроза нападения на регион, в приоритете у которого русскоязычное население. Речь идет о Приднестровье.

Высказывая свое мнение относительно массы сообщений о скорой эскалации конфликта на Донбассе, Карнаухов отметил, что избежать этой угрозы можно было бы с помощью присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик. Но это было возможно раньше. Теперь же реализация такого плана невозможна.

«Были все международно-правовые основания для того, чтобы включить в состав России ДНР и ЛНР, но мы протянули. Теперь уже поздно», - признал эксперт.

В заключении политолог согласился с версией возникновения «второго Донбасса» на Приднестровье. По его словам, если Киев все же активизирует свои силы и начнет наступление на востоке Украины, угроза нападения на Приднестровье станет «более чем реалистичной».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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