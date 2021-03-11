Политолог: решение о нападении на Донбасс за Зеленского примут США

Сегодня, 12:05

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Политолог: решение о нападении на Донбасс за Зеленского примут США
Военный аналитик и политолог Владимир Евсеев

Военный аналитик и политолог Владимир Евсеев предрёк, что непосредственный приказ о наступлении ВСУ на Донбасс должны отдать в Администрации президента США Джо Байдена. Эксперт отметил, что решение о наступлении ВСУ на Донбасс будет принимать вовсе не президент Украины Владимир Зеленский, а его «западные друзья», передает «Политическая экспертиза».

Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, политолог и аналитик Владимир Евсеев сообщил, что эскалация военного конфликта на Донбассе — это практически решенное дело.


«ВСУ однозначно будут штурмовать Донбасс, о чем говорит их активная военная подготовка и стягивание тяжелой технике к линии разграничения. Вот только издавать приказ о начале столкновения будет не Владимир Зеленский, поскольку он подвержен авторитету НАТО, и не подвластен выносить соответствующее решение», - отметил Евсеев.

Политолог выразил убежденность, что Владимир Зеленский является «всего лишь инструментом в руках Запада», и военная обстановка в стране будет зависеть не от него, а от желания США.

«Эскалация конфликта на Донбассе определенно начнется только с разрешения Вашингтона, который и выберет удобный момент», - добавил политолог.

По словам Владимира Евсеева, полномочий Киева хватит разве что на осуществления новых провокаций вблизи российских границ, что привело бы к новым санкциям против России.

«США намеревается задавить Москву новыми санкциями, в и этом плане Украина является для Вашингтона очень полезной», - резюмировал эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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