Эксперт-украинист Эдуард Попов привел причины внезапного обострения конфликта в прифронтовой зоне Востока Украины. По мнению аналитика, такая ситуация стала следствием попытки Украины надавить на Россию, чтобы она пошла на уступки по Минским соглашением, передает «РИА Новости».

Директор центра информационного и общественного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов отметил, что стремлением возобновить полноценное противостояние на Донбассе Украина пытается найти «уязвимые места России, которой небезразличен Донбасс».





«Киев пытается принудить Москву пойти на серьезные уступки по Минским соглашениям, поэтому и инициирует конфликт в Донбассе. По сути, Украина сейчас ведет не подготовку к войне, а опасную провокацию, поскольку понимает, что Москва не оставит Донбасс в беде», - сообщил эксперт.

Попов напомнил, что украинская сторона всегда подчеркивала крайнюю потребность в передаче границ Донбасса под юрисдикцию Киева — и только после этого Украина якобы была бы готова выполнять обещанные политические соглашения.

«Украина хочет добиться уступок не только по Донбассу, но и по Крыму, и может применить для этого любые доступные ей способы — не исключая и помощь НАТО», - добавил Попов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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