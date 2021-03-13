Военный эксперт предложил России решить проблему Донбасса грузинским сценарием

Спецкорреспондент и военный аналитик Дмитрий Стешин заявил о возможности решить конфликтную ситуацию в Донбассе по грузинскому сценарию. По мнению эксперта, Россия вполне может использовать отработанную геополитически схему «Цхинвал-2008», чтобы нивелировать противостояние в Донбассе, передает «ANNA.News».

Однако в ситуации с Южной Осетией российские миротворцы действовали под юрисдикцией ООН, а вот в с Донбассом такие привилегии отсутствуют.

«Для России было бы разумно добиться размещения своих миротворческих сил на линии соприкосновения в Донбассе — тем более, что у нее есть право требовать зашиты своих граждан. Естественно, НАТО будет против этого, но если Москва получит мандат ООН, у нее будут полноценные права действовать любыми путями для защиты своих граждан, проживающих в ЛДНР», - отметил Дмитрий Стешин.

Аналитик подчеркнул, что международное право позволяет Москве вводить миротворцев в ту зону, где есть угроза для жизни российских граждан, однако в случае с Донбассом НАТО намерено блокирует это право России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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