Названы два сценария войны в Донбассе

Вчера, 20:50

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Названы два сценария войны в Донбассе

ЛДНР и Украина выдвигают в адрес друг друга взаимные претензии по поводу стягивания к линии фронта воинских подразделений и бронетехники и полной боевой готовности к вооруженному конфликту. Эксперты прогнозируют неминуемую войну. В издании «Московский комсомолец» предположили, по какому пути могут развиваться события.

Пресса ДНР сообщает, что в республике 18 марта включат электросирены, звук которых будет слышен на протяжении получаса. Население республики не сомневается: в преддверии новой войны проверяются системы оповещения.

На фоне резкого изменения в последнее время ситуации по донбасскому вопросу, когда к линии соприкосновения тянутся колонны военной техники (зафиксированные мониторинговой миссией ОБСЕ), когда украинские власти все чаще призывают к «окончательному решению» донбасской проблемы, командование ВСУ заявляет, что противник готовится к войне.


«Части первого и второго армейских корпусов оккупационных войск приведены в повышенную боеготовность. Личный состав противника возвращается из отпусков досрочно и отправлен на места службы... Осуществляется пополнение боекомплекта передовых частей», - заявили в оборонном ведомстве Украины.

Ряд косвенных фактов также говорит в пользу подготовки Киева к конфликту, который, по мнению экспертов, может пойти по одному из двух путей. О первом многократно говорили в Киеве: будет одновременный удар двух крупных соединений бронетехники на юге и севере ЛДНР. Так планируется отсечь обе республики от границы с РФ, а потом устроить ополченцам «котел».

Второй сценарий называют более реалистичным: повторение опыта Азербайджана в карабахском конфликте. К такому мнению склоняется военный эксперт Александр Михайловский. При этом ВСУ будет усиленно использовать турецкие дроны Bayraktar TB2.

Правда, оба плана имеют немалые изъяны. 

«Вооруженные силы Украины пытались отрезать противника от границы с Россией летом 2014 года. Итог - наступающие группировки были отсечены от основных сил, попали в окружение и были вынуждены сдаваться или прорываться из окружения, бросая технику и оружие. Сколько этот план не прорабатывай, а он всё так же останется крайне уязвимым. Вариант с беспилотниками более рабочий, но слишком оторванный от реальности. Это чудо-оружие, каким его видит украинский агитпроп, при малейшем сопротивлении противника терпит поражение. Как пример - Ливия, где таких дронов нащёлкали 20 с лишним штук. А Донбасс - не Ливия, и кадры там подготовлены лучше, чем у арабских бедуинов», - объяснил Михайловский.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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