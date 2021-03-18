Порошенко заявил, что уговаривает Байдена позвонить Зеленскому

Сегодня, 11:20

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Порошенко заявил, что уговаривает Байдена позвонить Зеленскому
Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко

Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил о том, что намерен помочь действующему президенту Владимиру Зеленскому наладить контакт с Джо Байденом и уже уговаривает американского президента набрать Зеленского. Порошенко также высказал одобрение президенту США Джо Байдену за его резонансный выпад в адрес президента РФ Владимира Путина, передает «Rusvesna».

Предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошено выразил инициативу поддержать Зеленского в его стремлении наладить контакт с Джо Байденом. Также украинский политик выразил прямое одобрение заявлению Джо Байдена, который ранее назвал президента РФ Владимира Путина «убийцей».


«Наконец-то Джо Байден открыто выразил то, что наша команда твердит с 2014 года. И хотя Зеленский с 2019 года так и не решился признать Путина убийцей, за него на весь мир это сделал Джо Байден. Он очень хорошо ответил на вопрос, Who is Mr. Putin. Я считаю, что такие заявления для Украины на вес золота, поскольку теперь мировое сообщество наконец откроет глаза на то, что происходит на Донбассе, и кто истинный провокатор военного конфликта на востоке страны», - заявил Петр Порошенко в видеообращении.

Экс-президент добавил, что если Владимиру Зеленскому понадобится посредник при контакте с Джо Байденом, Порошенко охотно возьмет на себя эту роль, поскольку имеет тесные связи с президентом США.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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