Военкор Котенок назвал возможные признаки подготовки ВСУ к удару по Донбассу

Военкор Котенок назвал возможные признаки подготовки ВСУ к удару по республикам Донбасса.

По словам военкора Юрия Котенка, в Украине активно готовятся к войне в Донбассе, причем подготовка идет в реальности. Так, в своём Telegram-канале он указал, что «должны сегодня ночью ещё что-то привезти по железке», при этом сославшись на свои источники.

«В частности, собеседник сообщил: «На склад угля пришли консервы (62-30 шт.), заправщики (45 шт.). И много машин радистов. Должны сегодня ночью ещё что-то привезти по железке - стоит мобильная эстакада для спуска техники. Это на Покровске (Красноармейск)», - отметил Котенок.

В ответ на действия украинской армии на прифронтовой территории, Россия намерена провести в Крыму 18 и 19 марта военные учения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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