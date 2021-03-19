Эксперты: Турция является главным подстрекателем войны Украины против России

О попытках Турции спровоцировать новый виток обострения на Донбассе рассказали украинские СМИ.

Сетевое издание InfoBRICS пишет о том, что после войны в Нагорном Карабахе Анкара стала активнее интересоваться ситуацией на востоке Украины. Появились сообщения о том, что Турция передала Киеву свои Bayraktar TB2, которые, как известно, сыграли немаловажную роль в победе Азербайджана в Карабахе.

О применении ВСУ турецких Bayraktar TB2 уже сообщали самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. К тому же было замечено, что Киев перебросил к линии разграничения дополнительно тяжелую технику и артиллерию.





Эксперты говорят о том, что вероятность возобновления активных боевых действий на Донбассе достаточно высока. В сложившейся ситуации украинские власти могут использовать войну в качестве оправданий сложной ситуации в стране.

Влияние Турции только усиливает вероятность нового витка конфликта. Между Украиной и Турцией сейчас налаживается тесное военно-техническое сотрудничество.

Киев уже получил партию дронов из Турции. Также стало известно, что на днях из Турции в Украину прибыли два Boeing C-17A Globemaster ВВС Катара с военным грузом. Сообщалось, что всего за последнее время в Киев из Стамбула летали пять транспортных самолетов.

К тому же Украина готова поставлять для турецких вертолетов АТАК 2 двигатели, которые начнет изготавливать компания «Мотор Сич». В целом между странами уже заключено около 50 контрактов оборонно-промышленного характера.

По мнению экспертов издания Репортер, Турции интересен не столько Донбасс, сколько Крым. Несмотря на сотрудничество между Анкарой и Москвой, в Турции называют присоединение Крыма к России «аннексией». Как отмечают эксперты, Анкаре было бы проще в будущем забрать Крым у Украины, чем у России, ведь на этот полуостров Турция поглядывает уже давно.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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