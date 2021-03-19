Американцы рассказали об усталости Европы от Украины

На сайте вашингтонского научно-исследовательского института Center for European Policy Analysis появилась статья, в которой высказывается мнение о том, что европейцам надоели украинские проблемы, и они готовы к примирению с Россией. Как отмечается в публикации, избрание Владимира Зеленского подавало надежды, так как он тогда еще хотел сотрудничать с Россией.

Известно, что в декабре 2019 года лидеры Франции, Германии, Украины и России встретились в рамках Нормандского формата, чтобы обсудить конфликт в Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и обмен пленными. А затем пандемия коронавируса не позволила провести саммит в 2020 году.

Экономические последствия пандемии изменили приоритеты участников Нормандского формата. Перенос сроков новой встречи указывает на то, что европейцы испытывают «усталость от Украины» и теряют терпение.

Некоторые европейские политики рассматривают нормализацию отношений с Россией как альтернативу и призывают к ослаблению санкций. Парламентская ассамблея Совета Европы, которая ранее намеревалась наказать Москву, в позапрошлом году проголосовала за возвращение России к участию в организации. ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации. О перезагрузке отношений с Москвой заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. А немцы сотрудничают с россиянами в рамках строительства «Северного потока – 2».

Появление трубопровода позволит России экспортировать газ в Германию, минуя Украину. В результате Киев лишится доходов от газа и влияния на Европу. «Северный поток – 2» позволил бы россиянам вмешиваться в дела Украины и оказывать влияние на самые богатые страны, сказано в статье. Также в публикации говорится о том, что США могли бы участвовать в украинской повестке, оказав давление на европейские государства.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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