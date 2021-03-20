Россия развернула танки и спецподразделения ВДВ на границе с Украиной

Россия провела военные учения рядом с границей Украины, показав, что готова защитить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Учения, отмечают эксперты, стали ответом на эскалацию ситуации на Донбассе, пишет Аvia.pro .

Ситуация на линии соприкосновения ЛДНР и ВСУ обострилась в последние несколько недель. В самопровозглашенных республиках говорят о том, что украинские силовики начали чаще обстреливать позиции ополченцев ЛДНР.





Военные учения в Крыму и на территории Нижегородской области стали ответом Украине на ее действия и доказали, что российская сторона готова обеспечивать как безопасность собственных границ, так и безопасность самопровозглашенных республик Донбасса.

В Москве ранее уже заявили о том, что в случае угрозы россиянам, проживающим в ЛДНР, Россия будет защищать своих граждан. Эксперты не исключают, что это может быть в том числе и военная помощь. Не исключено, что дальнейшая эскалация ситуации вынудит Москву отправить в ЛДНР миротворческие силы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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