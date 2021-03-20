Россия развернула танки и спецподразделения ВДВ на границе с Украиной

Сегодня, 09:35

Анна Лисова

0

Image 16+
Россия развернула танки и спецподразделения ВДВ на границе с Украиной

Россия провела военные учения рядом с границей Украины, показав, что готова защитить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. 

Учения, отмечают эксперты, стали ответом на эскалацию ситуации на Донбассе, пишет Аvia.pro

Ситуация на линии соприкосновения ЛДНР и ВСУ обострилась в последние несколько недель. В самопровозглашенных республиках говорят о том, что украинские силовики начали чаще обстреливать позиции ополченцев ЛДНР. 

Военные учения в Крыму и на территории Нижегородской области стали ответом Украине на ее действия и доказали, что российская сторона готова обеспечивать как безопасность собственных границ, так и безопасность самопровозглашенных республик Донбасса.

В Москве ранее уже заявили о том, что в случае угрозы россиянам, проживающим в ЛДНР, Россия будет защищать своих граждан. Эксперты не исключают, что это может быть в том числе и военная помощь. Не исключено, что дальнейшая эскалация ситуации вынудит Москву отправить в ЛДНР миротворческие силы. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Жириновский предложил ударить по Украине ракетами

Сегодня, 11:15

Россия развернула танки и спецподразделения ВДВ на границе с Украиной

Сегодня, 09:35

Американцы рассказали об усталости Европы от Украины

Вчера, 19:15

Эксперты: Турция является главным подстрекателем войны Украины против России

Вчера, 08:30

Военкор Котенок назвал возможные признаки подготовки ВСУ к удару по Донбассу

Вчера, 00:30

Порошенко заявил, что уговаривает Байдена позвонить Зеленскому

18-03-2021, 11:20

Названы два сценария войны в Донбассе

17-03-2021, 20:50

Великобритания наращивает наступательный киберпотенциал из-за «российской угрозы»

16-03-2021, 14:45

Военный эксперт предложил России решить проблему Донбасса грузинским сценарием

13-03-2021, 19:35

Эксперт объяснил причины внезапного обострения конфликта в Донбассе

12-03-2021, 23:55

Военкор Коц раскрыл план Зеленского по войне в Донбассе

11-03-2021, 13:50

Политолог: решение о нападении на Донбасс за Зеленского примут США

11-03-2021, 12:05

Украина назвала главную ошибку РФ по вопросу Донбасса

11-03-2021, 11:50

Эксперт: ВСУ попытаются взять под свой контроль отдельные населенные пункты Донбасса

10-03-2021, 23:25

Военный эксперт предсказал атаку турецких «Байрактаров» на Донбасс

10-03-2021, 20:10

Эксперты: Украина будет уничтожена, если начнет наступление на Донбасс и Крым

10-03-2021, 09:35

НАТО может вмешаться в вооруженный конфликт на Донбассе

9-03-2021, 13:45

Военкор Котенок: в Киеве сделают все, чтобы втянуть США и НАТО в конфликт в Донбассе

9-03-2021, 10:50

Маломуж: РФ готовит плацдарм в Белоруссии для вторжения в Украину

8-03-2021, 23:00

Sohu: США планируют использовать Норвегию как плацдарм для нападения на Россию

8-03-2021, 18:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров