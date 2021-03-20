Жириновский предложил ударить по Украине ракетами

Сегодня, 11:15

Анна Лисова

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Жириновский предложил ударить по Украине ракетами
Лидер партии ЛДРП Владимир Жириновский

В эфире Радио «Комсомольская правда» лидер партии ЛДРП Владимир Жириновский призвал «долбануть» по Украине ракетами. 

Так он прокомментировал сообщения об обострении ситуации на Донбассе и то, что Украина может предпринять попытку силой взять под контроль самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Только жесткие радикальные меры, уверен политик, смогут решить проблему Донбасса. 

«Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса, а мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера. И вы увидите, как Европа зачешется, как они все побледнеют. Без всякого объявления войны», — заявил депутат.

Он уверен, что Киев не устраивает дипломатический вариант решения конфликта, поскольку украинские власти уже который год не признают условия, которые выдвигают ЛДНР. Только удар по Украине, отметил Жириновский, даст возможность наконец-то решить эту проблему. 

По его мнению, никто не сможет доказать, что удар был нанесен Россией, поскольку ударить можно по Украине с космоса. А поскольку военных РФ на территории Украины не будет, то и претензий к России, уверен Жириновский, никаких не будет. 

«И пойди докажи, чьи ракеты. Там не будет опознавательного знака, что это Россия», — заявил политик. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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