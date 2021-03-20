Президент Азербайджана пригрозил РФ и Армении открытым конфликтом

Президент Азербайджана пригрозил России и Армении открытым конфликтом.

Действия властей России и Армении по усилению своего присутствия вблизи азербайджанских границ, а также помощь Москвы по модернизации армянской армии вызвали недовольство у лидера Азербайджана Ильхама Алиева. В связи с этим он открыто пригрозил России, что намерен прервать достигнутые договоренности по нахождению в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Помимо этого Алиев, по его словам, может разорвать трёхстороннее соглашение по прекращению огня и деэскалации в этом регионе. Об этом сообщает издание «Soha».

«Азербайджанская сторона утверждает, что Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе в настоящее время находится под угрозой из-за действий Армении и России. Несмотря на существующие оптимистические послания, президент Алиев и другие представители правительства Азербайджана по-прежнему постоянно обеспокоены угрозами шаткому балансу в регионе, установленному Трехсторонним соглашением и последующими мирными инициативами. Главные опасения Баку включали ввод армянских войск в нагорно-карабахский регион через «Лачинский коридор» и помощь России в модернизации армянской армии. Переброска армянских войск в карабахский регион рассматривалась правительством Азербайджана как особо серьезная угроза, поскольку это создавало множество проблем для политики безопасности Баку», - отмечают в «Soha» слова азербайджанского лидера.

Как стало известно, в Синюкском районе действительно, разместилась новая российская военная база, это не могло остаться незамеченным Азербайджаном. В свою очень, в районе армянской границы могут вырасти военные объекты Азербайджана и Турции.

В то же время, ряд экспертов подчеркнули, что официально никто не подтвердил передачу вооружения Россией Армении. И хоть по-прежнему российские самолеты часто летают из Сирии или своей территории в Армению, что именно они перевозят - неизвестно.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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