Депутат: Европа использует ВСУ в Донбассе как пушечное мясо

Вчера, 20:50

0

Image 16+
Депутат: Европа использует ВСУ в Донбассе как пушечное мясо

По мнению украинского политика, бывшего нардепа Верховной рады Алексея Журавко, Германия и Франция оказывают негласную поддержку Украине в ее намерении эскалации конфликта на Донбассе. Именно этим политик объясняет отказ Киева соблюдать режим прекращения огня, озвученный на переговорах политических советников лидеров стран «нормандской четверки». 

По его словам, постоянные обстрелы ВСУ территорий ЛДНР преследуют одну цель: спровоцировать Россию, которая пообещала обеим республикам свою поддержку. После этого Москву можно будет обвинить в агрессии.


«Власти Киева вот этими ударами надеются, что Россия встанет на защиту мирных жителей Донбасса. Тем самым они хотят спровоцировать войну между Украиной и Россией, чтобы потом всему миру показать, что именно российская сторона является агрессором. Фактически Минские соглашения уже не действуют, и Украина этого не скрывает, а Германия и Франция отмалчиваются, негласно перейдя на сторону Киева», — уверен Журавко.

Кроме того, политик выразил уверенность, что ни Зеленский, ни другие высокопоставленные лица не понимают, что Европа в этой ситуации использует Украину и ВСУ как пушечное мясо. В то же время на украинские провокации ЛДНР дадут реальный ответ. По словам Журавко, руководство Украины с той стороны уже предупредили об ответных мерах.

«Ни для кого не секрет, что в ЛДНР сделали заявление, что на все обстрелы Донбасса со стороны украинских военных они ответят точечными ударами по тем позициям, которые бьют по мирным городам и селам Донбасса», — отметил экс-депутат.

Алексей Журавко спрогнозировал возобновление боев в Донбассе в период с апреля по июнь этого года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Депутат: Европа использует ВСУ в Донбассе как пушечное мясо

Вчера, 20:50

Пентагон направил 40 грузовиков с оружием армии США в Сирии

18-03-2021, 17:15

SOHR: У США появится новая военная база в Хасаке

16-02-2021, 16:05

Россия и США одновременно стягивают военных и технику в сирийскую Эль-Хасаку

22-01-2021, 22:00

AgoraVox: Азербайджан мог использовать оружие НАТО в Нагорном Карабахе

21-01-2021, 14:50

В Донбассе дорогостоящая техника ВСУ уничтожена двумя выстрелами

13-01-2021, 16:40

Вмешательство российских военных помешало планам боевиков при осаде в Камышлы

11-01-2021, 22:19

Опубликованы кадры уничтожения С-300 израильским дроном в Нагорном Карабахе

9-01-2021, 20:45

Азербайджан продвигает свои боевые позиции в Карабахе, нарушая договоренности

5-01-2021, 22:50

Авторы Sohu предрекли распад НАТО в случае войны с РФ

3-01-2021, 22:30

Появились кадры с применением Азербайджаном противотанковых ракет в Карабахе

28-12-2020, 10:25

Миротворцы России в Нагорном Карабахе встали на пути спецназа Азербайджана

18-12-2020, 18:05

В территории Нагорного Карабаха началась партизанская война, есть пленные

17-12-2020, 01:10

Стрелков предсказал разгром российских миротворцев в Нагорном Карабахе

15-12-2020, 18:00

Остатки армянской армии выбиты из азербайджанских сел Кехне Таглар и Чайлаггала

14-12-2020, 13:50

Российский эксперт: НАТО потерпит поражение в случае войны с Россией

11-12-2020, 19:45

Российский вертолет в Карабахе сбили специально, чтобы показать бессилие Москвы

11-12-2020, 14:25

Пашинян вновь обвинил Россию в потере Карабаха и разгроме армянской армии

11-12-2020, 09:50

NI назвал конфликты, унесшие больше всего жизней за всю историю человечества

10-12-2020, 15:20

Эксперты назвали главную причину поражения Армении в Карабахе

3-12-2020, 15:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров