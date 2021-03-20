Депутат: Европа использует ВСУ в Донбассе как пушечное мясо

По мнению украинского политика, бывшего нардепа Верховной рады Алексея Журавко, Германия и Франция оказывают негласную поддержку Украине в ее намерении эскалации конфликта на Донбассе. Именно этим политик объясняет отказ Киева соблюдать режим прекращения огня, озвученный на переговорах политических советников лидеров стран «нормандской четверки».

По его словам, постоянные обстрелы ВСУ территорий ЛДНР преследуют одну цель: спровоцировать Россию, которая пообещала обеим республикам свою поддержку. После этого Москву можно будет обвинить в агрессии.

«Власти Киева вот этими ударами надеются, что Россия встанет на защиту мирных жителей Донбасса. Тем самым они хотят спровоцировать войну между Украиной и Россией, чтобы потом всему миру показать, что именно российская сторона является агрессором. Фактически Минские соглашения уже не действуют, и Украина этого не скрывает, а Германия и Франция отмалчиваются, негласно перейдя на сторону Киева», — уверен Журавко.

Кроме того, политик выразил уверенность, что ни Зеленский, ни другие высокопоставленные лица не понимают, что Европа в этой ситуации использует Украину и ВСУ как пушечное мясо. В то же время на украинские провокации ЛДНР дадут реальный ответ. По словам Журавко, руководство Украины с той стороны уже предупредили об ответных мерах.

«Ни для кого не секрет, что в ЛДНР сделали заявление, что на все обстрелы Донбасса со стороны украинских военных они ответят точечными ударами по тем позициям, которые бьют по мирным городам и селам Донбасса», — отметил экс-депутат.

Алексей Журавко спрогнозировал возобновление боев в Донбассе в период с апреля по июнь этого года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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