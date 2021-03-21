Запад намерен дискредитировать стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021»

Сегодня, 00:40

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Запад намерен дискредитировать стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021»

В сентябре должны состояться традиционные совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021», проводимые раз в четыре года. Как стало известно, Запад намерен в информационном поле дискредитировать эти маневры. В Telegram-канале «Брюссельский стукач» рассказали, как складывалась ситуация в былые годы.

Так, на состоявшихся учебных военных маневрах 2009 года западная пресса обвинила Москву в отработке ядерного удара по Варшаве. При этом в Польше очень испугались повторения событий 1939 года.


Спустя четыре года - в 2013 году - к «захвату» Польши добавился «захват» Латвии, Литвы и Эстонии. А в 2017 году официальные представители западных стран всерьез заговорили не только об оккупации Европы, но и о захвате Украины и Белоруссии.

В этом году, по предположению автора канала, западные СМИ могут и вовсе объявить, что Россия войдет в Белоруссию, чтобы пресечь рост поддержки белорусами Светланы Тихановской. Об этом сообщает издание ФАН.

Такие «новости», по мнению «Брюссельского стукача», дают возможность Западу формировать нужный ему образ России, в то время как армия стран НАТО регулярно наведывается к российским границам. За последние пять лет число участников военных учений в Прибалтике и Польше увеличилось в 1,5 раза, а техники - в 2 раза.

Кроме того, у российских рубежей все чаще наблюдаются стратегические бомбардировщики ВВС США. В прошлом году они впервые пересекли границы Украины и Швеции, и там отрабатывались удары по России. А недавно США начала посылать в Балтийское и Черное моря по два эсминца с крылатыми ракетами на борту. В прошлом году впервые со времен холодной войны в Баренцево море вошла корабельная ударная группа НАТО.

Все эти факты говорят о том, что отработка на «Западе-2021» возможного ядерного удара по Польше была бы еще не самым жестким ответом. Но Россия - не агрессор.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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