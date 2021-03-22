Fox News: Джо Байден заставил Путина открыто смеяться над США

Высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина стали поводом для шуток над США.

После того как Байден в интервью телеканалу ABC назвал российского президента «убийцей», многие посчитали нового главу Белого дома несколько «не в себе». Насмешки посыпались не только в адрес американского президента, но и в адрес США со всех сторон.

Тут же появились сюжеты и публикации, посвященные проблемам со здоровьем Джо Байдена и тем возрастным изменениям, которые уже начали осложнять его жизнь.

В частности, ведущий программы «Hannity» телеканала Fox News Шон Ханнити показал видеокадры, на которых запечатлен момент, где Байден просит передать ему «шпаргалку» для ответа на вопросы журналиста. К тому же, к вице-президенту обратился «президент Харрис».





Обсуждается и ситуация, когда Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета на военной базе в Мэриленде.

По словам бывшего старшего советника Дональда Трампа Стивена Миллера, Путин прекрасно осознает степень «ясности сознания» Байдена, поэтому и предложил ему устроить публичную дискуссию.

«Они открыто смеются над нами. Они смеются над президентом Байденом», - заявил Миллер.

Он добавил, что впереди США ждут еще немало моментов, которые будут возникать из-за проблем Джо Байдена. И в этом Миллер видит «большую опасность» для страны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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