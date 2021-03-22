Баранец сообщил о побочных эффектах антироссийской пропаганды в Прибалтике

Военный аналитик и консультант Виктор Баранец сообщил о побочных эффектах антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Прибалтики. Эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что скоро жители Латвии станут верить, что президент РФ Владимир Путин лично десантируется им на голову, и начнет расстреливать мирное население.

Военный обозреватель Виктор Баранец подчеркнул, что активная антироссийская пропаганда, распространяющаяся в латвийских СМИ, порой доходит просто до абсурда.

«Населению настолько заморочили голову о мнимой российской угрозе, они настолько опасаются Путина, что реально думают, что он высадится вместе с войском в Латвии и будет все подряд расстреливать. Конечно, такой страх очень выгоден США и НАТО, которые на фоне тотальной паники активно перебрасывают свое вооружение в Прибалтику, стремясь якобы стать на защиту граждан», - прокомментировал Баранец.

Эксперт отметил, что об армии Литвы в международном сообществе уже давно ходит анекдот, что ее всю можно увидеть на параде за 3 минуты.

«Это просто карликовая военная структура, которая хочет выслужиться перед НАТО и получить бесплатно мощный военный арсенал и поддержку со стороны США. Россия никогда бы не трогала Литву, потому что может раздавить ее всю за 5 минут. Но если Прибалтика разрешит НАТО построить полноценный военный полигон на своей территории, то тут уже проблем не избежать — ведь в случае противостояния, российские снаряды могут залетать и на территорию Литвы», - добавил аналитик.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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