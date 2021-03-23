Российские сверхдальнобойные комплексы РЭБ оглушили американский самолет-шпион Boeing RC-135W

Около суток назад американский разведывательный самолет Boeing RC-135W попытался устроить провокацию рядом с позиционными районами ПВО и средствами РЭБ в Мурманской области. Активация сверхмощных комплексов радиоэлектронного подавления «Мурманск-БМ» сорвала шпионскую операцию.
На изображении можно увидеть, что самолет-разведчик подлетел близко к российским границам. Вскоре Boeing RC-135W был вынужден покинуть этот район, так как произошло подавление его систем. Кроме того, на перехват самолета ВВС США отправились российские истребители, пишет avia.pro.
Заметим, что никаких официальных заявлений по поводу инцидента нет, однако из-за провокаций НАТО Россия начала действовать жестко в отношении потенциальных нарушителей границы и угроз, в том числе, прибегая к использованию средств РЭБ.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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