Российские сверхдальнобойные комплексы РЭБ оглушили американский самолет-шпион Boeing RC-135W

Около суток назад американский разведывательный самолет Boeing RC-135W попытался устроить провокацию рядом с позиционными районами ПВО и средствами РЭБ в Мурманской области. Активация сверхмощных комплексов радиоэлектронного подавления «Мурманск-БМ» сорвала шпионскую операцию.

На изображении можно увидеть, что самолет-разведчик подлетел близко к российским границам. Вскоре Boeing RC-135W был вынужден покинуть этот район, так как произошло подавление его систем. Кроме того, на перехват самолета ВВС США отправились российские истребители, пишет avia.pro .

Заметим, что никаких официальных заявлений по поводу инцидента нет, однако из-за провокаций НАТО Россия начала действовать жестко в отношении потенциальных нарушителей границы и угроз, в том числе, прибегая к использованию средств РЭБ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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